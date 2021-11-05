Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,19 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Станом на 5 листопада 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,19 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.190 грн за долар;
30.284 грн за євро;
0.367 грн за російський рубль;
35.460 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 4 листопада курс російського рубля підвищився, інших валют - впав.