Официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.23 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 июля установлены на таком уровне:
26.232692 грн за доллар;
30.532230 грн за евро;
0.415470 грн за российский рубль;
34.441320 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 июля курс всех валют — снизился.