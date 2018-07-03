Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.23 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 липня встановлені на такому рівні:
26.232692 грн за долар;
30.532230 грн за євро;
0.415470 грн за російський рубль;
34.441320 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 липня курс усіх валют — знизився.