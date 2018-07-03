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25 березня, 17:08 • 55316 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 113121 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 104308 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 132959 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 107736 перегляди

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25 березня, 09:27 • 121314 перегляди

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24 березня, 15:27 • 161629 перегляди

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24 березня, 12:16 • 190186 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/долар

Київ • УНН

 • 12771 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.23 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 липня встановлені на такому рівні:

26.232692 грн за долар;

30.532230 грн за євро;

0.415470 грн за російський рубль;

34.441320 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 2 липня курс усіх валют — знизився.

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