Официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 апреля установлены на таком уровне:
26,082873 грн за доллар;
32,230606 грн за евро;
0,426570 грн за российский рубль;
37,355825 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 апреля, курс доллара и евро - снизился, российского рубля и фунта - вырос.