Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,08 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,08 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 квітня встановлені на такому рівні:
26,082873 грн за долар;
32,230606 грн за євро;
0,426570 грн за російський рубль;
37,355825 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 квітня, курс долара та євро - знизився, російського рубля та фунту - зріс.