Официальный курс гривны установлен на уровне 25,32 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 августа установлены на таком уровне:

25.321651 грн за доллар;

28.233641 грн за евро;

0.384300 грн за российский рубль;

30.734508 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 17 августа курс всех указанных валют не изменился.