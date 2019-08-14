Официальный курс гривны установлен на уровне 25,15 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На 14 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,15 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 августа установлены на таком уровне:
25.146160 грн за доллар;
28.219021 грн за евро;
0.383320 грн за российский рубль;
30.398600грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 августа курс всех валют снизился, кроме евро - который вырос.