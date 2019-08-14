Официальный курс гривны установлен на уровне 25,15 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 августа установлены на таком уровне:

25.146160 грн за доллар;

28.219021 грн за евро;

0.383320 грн за российский рубль;

30.398600грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 13 августа курс всех валют снизился, кроме евро - который вырос.