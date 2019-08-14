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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,15 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,15 грн/долар

Київ • УНН

 • 10357 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. На 14 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,15 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 серпня встановлені на такому рівні:

25.146160 грн за долар;

28.219021 грн за євро;

0.383320 грн за російський рубль;

30.398600грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 13 серпня курс усіх валют знизився, крім євро – який зріс.

Українські Національні Новини

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