Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,15 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На 14 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,15 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 серпня встановлені на такому рівні:
25.146160 грн за долар;
28.219021 грн за євро;
0.383320 грн за російський рубль;
30.398600грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 серпня курс усіх валют знизився, крім євро – який зріс.