Официальный курс гривны установлен на уровне 25,09 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 августа установлены на таком уровне:

25.090813 грн за доллар;

28.096692 грн за евро;

0.384510 грн за российский рубль;

30.270084 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 августа курс всех указанных валют снизился.