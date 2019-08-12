Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,09 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На 12 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,09 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 серпня встановлені на такому рівні:
25.090813 грн за долар;
28.096692 грн за євро;
0.384510 грн за російський рубль;
30.270084 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 серпня курс усіх вказаних валют знизився.