Официальный курс гривны установлен на уровне 24,09 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На 18 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.092300 грн за доллар;
26.900300 грн за евро;
0.391530 грн за российский рубль;
31.469400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 января курс всех указанных валют не изменился.