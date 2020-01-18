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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,09 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. На 18 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,09 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,09 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

24.092300 грн за долар;

26.900300 грн за євро;

0.391530 грн за російський рубль;

31.469400 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 17 січня курс всіх вказаних валют не змінився.

Українські Національні Новини

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