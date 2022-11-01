Официальные лица США и Китая работают над организацией встречи Байдена и Си

Детали

Представитель национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что на уровне персонала ведется работа по организации потенциальной встречи.

"Персонал все еще работает над модальностями", - сказал он.

Контекст

Саммит, который в этом году состоится на туристическом острове Бали в Индонезии, является ежегодным собранием крупнейших экономик мира. Как Си, так и президент путин планируют посетить конференцию, заявил президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg News.

Байден и Си ранее обсуждали встречу на G20 во время телефонного разговора 28 июля, который произошел на фоне обострения напряженности в связи с поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. The Wall Street Journal ранее сообщала, что китайские официальные лица планируют встречу Си и Байдена в Юго-Восточной Азии в ноябре.