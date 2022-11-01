Официальные лица США и Китая работают над организацией встречи Байдена и Си
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Белый дом заявил во вторник, что официальные лица США и Китая все еще работают над организацией личной встречи между президентом Джо Байденом и председателем Китая Си Цзиньпином на саммите G20 на Бали в конце этого месяца, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Представитель национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что на уровне персонала ведется работа по организации потенциальной встречи.
"Персонал все еще работает над модальностями", - сказал он.
Контекст
Саммит, который в этом году состоится на туристическом острове Бали в Индонезии, является ежегодным собранием крупнейших экономик мира. Как Си, так и президент путин планируют посетить конференцию, заявил президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg News.
Байден и Си ранее обсуждали встречу на G20 во время телефонного разговора 28 июля, который произошел на фоне обострения напряженности в связи с поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. The Wall Street Journal ранее сообщала, что китайские официальные лица планируют встречу Си и Байдена в Юго-Восточной Азии в ноябре.