Офіційні особи США та Китаю працюють над організацією зустрічі Байдена та Сі

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Представник національної безпеки Джон Кірбі повідомив журналістам, що на рівні персоналу ведеться робота щодо організації потенційної зустрічі.

"Персонал все ще працює над модальностями", - сказав він.

Контекст

Саміт, який цього року відбудеться на туристичному острові Балі в Індонезії, є щорічними зборами найбільших економік світу. Як Сі, так і президент путін планують відвідати конференцію, заявив президент Індонезії Джоко Відодо в інтерв'ю Bloomberg News.

Байден і Сі раніше обговорювали зустріч на G20 під час телефонної розмови 28 липня, яка сталася на тлі загострення напруженості у зв'язку з поїздкою спікера палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. The Wall Street Journal раніше повідомляла, що китайські офіційні особи планують зустріч Сі та Байдена у Південно-Східній Азії у листопаді.