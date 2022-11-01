Офіційні особи США та Китаю працюють над організацією зустрічі Байдена та Сі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Білий дім заявив у вівторок, що офіційні особи США та Китаю все ще працюють над організацією особистої зустрічі між президентом Джо Байденом та головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 на Балі наприкінці цього місяця, передає УНН з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
Представник національної безпеки Джон Кірбі повідомив журналістам, що на рівні персоналу ведеться робота щодо організації потенційної зустрічі.
"Персонал все ще працює над модальностями", - сказав він.
Контекст
Саміт, який цього року відбудеться на туристичному острові Балі в Індонезії, є щорічними зборами найбільших економік світу. Як Сі, так і президент путін планують відвідати конференцію, заявив президент Індонезії Джоко Відодо в інтерв'ю Bloomberg News.
Байден і Сі раніше обговорювали зустріч на G20 під час телефонної розмови 28 липня, яка сталася на тлі загострення напруженості у зв'язку з поїздкою спікера палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. The Wall Street Journal раніше повідомляла, що китайські офіційні особи планують зустріч Сі та Байдена у Південно-Східній Азії у листопаді.