Офицеры ВСУ принимают участие в военных учениях НАТО в Германии

"20 января, на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center - JMRC), что в немецком Хохенфельсе, начались многонациональные учения "Комбайнд Резолв XIII". Участие в мероприятии принимают более 5000 военнослужащих из 17 стран мира, в частности Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Северной Македонии, Нидерландов, Румынии, Словении, США, Венгрии и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наше государство на учениях представляет группа офицеров Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по различным направлениям в штабе многонациональной дивизии и в составе подразделения информационно-психологических операций.

"Главной целью обучения являются практические тренировки в выполнении задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений вооруженных сил стран-участниц", - написали в пресс-службе.

Продлится "Комбайнд Резолв XIII" на протяжении двух недель.

Как сообщалось ранее в УНН, для учений "Защитник - 2020" в Европу с США прибудут 20 тыс. военных - Столтенберг.