Офицеры ВСУ принимают участие в военных учениях НАТО в Германии

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 33169 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 73042 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 119749 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 112566 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64517 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72831 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186904 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150473 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158521 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138611 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.8м/с
40%
Популярные новости

Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"

15 апреля, 17:19 • 7994 просмотра

Еще не определились с точным форматом: Рютте не смог ответить, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО

15 апреля, 17:26 • 7254 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 6596 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6244 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 7730 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 119746 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 112563 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87949 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99973 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129947 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6440 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11646 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14290 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17060 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19025 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Офицеры ВСУ принимают участие в военных учениях НАТО в Германии

Киев • УНН

 • 14899 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Офицеры ВС Украины принимают участие в многонациональных обучения Combined Resolve XIII, которые проходит в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АрмияInform.

Офицеры ВСУ принимают участие в военных учениях НАТО в Германии

"20 января, на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center - JMRC), что в немецком Хохенфельсе, начались многонациональные учения "Комбайнд Резолв XIII". Участие в мероприятии принимают более 5000 военнослужащих из 17 стран мира, в частности Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Северной Македонии, Нидерландов, Румынии, Словении, США, Венгрии и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наше государство на учениях представляет группа офицеров Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по различным направлениям в штабе многонациональной дивизии и в составе подразделения информационно-психологических операций.

"Главной целью обучения являются практические тренировки в выполнении задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений вооруженных сил стран-участниц", - написали в пресс-службе.

Продлится "Комбайнд Резолв XIII" на протяжении двух недель.

Как сообщалось ранее в УНН, для учений "Защитник - 2020" в Европу с США прибудут 20 тыс. военных - Столтенберг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.67
Bitcoin
$83,634.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,286.74
Ethereum
$1,598.73