Офіцери ЗСУ беруть участь у військових навчаннях НАТО в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Офіцери ЗС України беруть участь у багатонаціональних навчання Combined Resolve XIII, які проходить у Німеччині. Про це повідомляє УНН із посиланням на АрміяInform.
"20 січня, на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (Joint Multinational Readiness Center — JMRC), що у німецькому Хохенфельсі, розпочалось багатонаціональне навчання "Комбайнд Резолв XIII". Участь у заході беруть понад 5 тисяч військовослужбовців із 17 країн світу, зокрема з Албанії, Великої Британії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Грузії, Греції, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Північної Македонії, Нідерландів, Румунії, Словенії, США, Угорщини та України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нашу державу на навчанні представляє група офіцерів Збройних Сил України, які виконують завдання за різноманітними напрямками у штабі багатонаціональної дивізії та в складі підрозділу інформаційно-психологічних операцій.
"Головною метою навчання є практичне тренування у виконанні завдань в багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів збройних сил країн-учасниць", - написали у пресслужбі.
Триватиме "Комбайнд Резолв XIII" впродовж двох тижнів.
Як повідомлялося раніше в УНН, для навчань "Захисник - 2020" в Європу з США прибудуть 20 тис. військових - Столтенберг.