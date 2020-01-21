Для навчань "Захисник - 2020" в Європу з США прибудуть 20 тис. військових - Столтенберг

КИЇВ. 21 січня. УНН. В Європу з США прибудуть 20 тисяч військових для участі у великих навчаннях "Захисник - 2020", які розпочнуться через кілька тижнів. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок на спільному засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах і Підкомітету з оборони і безпеки, передає УНН з посиланням на ТАСС.