Для учений “Защитник - 2020” в Европу из США прибудут 20 тыс. военных - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Европу из США прибудут 20 тысяч военных для участия в крупных учениях “Защитник — 2020”, которые начнутся через несколько недель. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на совместном заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам и Подкомитета по обороне и безопасности, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Сейчас американских войск в Европе больше чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения „Защитник — 2020“ (Defender 2020), для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тыс. военных”, — сказав Йенс Столтенберг.
Он добавил, что, не смотря на разногласия, сейчас Европейские страны и США вместе делают больше, чем когда-либо.
“Столтенберг также призвал европейских парламентариев разделить его точку зрения, что Евросоюз нуждается в НАТО и участии США (а также Канады и Турции) в сдерживании России и в „диалоге с ней о контроле над вооружениями“, в борьбе с терроризмом, а также в поиске ответов на вызовы со стороны Китая”, — сообщили в СМИ.
Сообщается, что Йенс Столтенберг не назвал в своем выступлении конкретных цифр о численности американских военных в Европе сегодня.
Ранее УНН собщал, что весной США проведут в Европе крупнейшие военные учения со времен “холодной войны”.