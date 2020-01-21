Для учений “Защитник - 2020” в Европу из США прибудут 20 тыс. военных - Столтенберг

КИЕВ. 21 января. УНН. В Европу из США прибудут 20 тысяч военных для участия в крупных учениях “Защитник — 2020”, которые начнутся через несколько недель. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на совместном заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам и Подкомитета по обороне и безопасности, передает УНН со ссылкой на ТАСС.