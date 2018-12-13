Офицеры, ФСБшники, прокуроры: кто попал в "Азовский пакет" Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Накануне Украина передала Еврокомиссии и НАТО, в частности, фамилии россиян, причастных к задержанию украинских моряков в районе Керченского пролива и их дальнейшему заключению. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Что касается конкретных санкций, которые мы начали обсуждать: вчера мы передали президенту Туску в Европейский Совет, Еврокомиссию, и сегодня я данные Генеральному секретарю по конкретным фамилиям российских военных, сотрудников ФСБ, которые были задействованы в пиратской акции, в агрессии против украинских кораблей в Черном море. Это были и офицеры, и ФСБшники, и прокуроры, и следователи, и судьи, которые пытались посадить украинских воинов за решетку", - сказал Президент.
Президент еще раз напомнил, что 24 захваченных украинских воина являются военнопленными, и Россия не имеет над ними никакой юрисдикции.
Он также выразил надежду на то, что так же, как был сформирован пакет санкций против незаконно построенного Керченского моста, будет сформирован и пакет санкций в отношении недавней агрессии РФ.
"Мы вчера провели переговоры с представителями ЕС во главе с Дональдом Туском и выражаем твердую уверенность в том, что санкции против РФ будут сегодня продолжены", - подчеркнул он.
Напомним, "Северный поток-2" и агрессия на Азове попали в новую резолюцию ЕП.