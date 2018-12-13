Офіцери, ФСБшники, прокурори: хто потрапив в "Азовський пакет" Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Напередодні Україна передала Єврокомісії і НАТО, зокрема, прізвища росіян, причетних до затримання українських моряків біля Керченської протоки та їхнього подальшого ув’язнення. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Щодо конкретних санкцій, які ми почали обговорювати: вчора ми передали президенту Туску в Європейську Раду, Єврокомісію, і сьогодні я дані Генеральному секретарю щодо конкретних прізвищ російських військових, працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів у Чорному морі. Це були і офіцери, і ФСБшники, і прокурори, і слідчі, і судді, які намагались запроторити українських воїнів за ґрати", - сказав Президент.
Президент вкотре нагадав, що 24 захоплені українські воїни є військовополоненими, і Росія не має над ними жодної юрисдикції.
Він також висловив сподівання на те, що так само, як був сформований пакет санкцій проти незаконно збудованого Керченського мосту, буде сформований і пакет санкцій щодо нещодавньої агресії РФ.
"Ми вчора провели перемови з представниками ЄС на чолі з Дональдом Туском і висловлюємо тверду впевненість у тому, що санкції проти РФ будуть сьогодні продовжені", - підкреслив він.
Нагадаємо, “Північний потік-2” і агресія на Азові потрапили у нову резолюцію ЄП.