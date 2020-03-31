Офицер требовал у военного взятку за отправку в миротворческую миссию ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Офицера отделения Ужгородского зонального отдела военной службы правопорядка Министерства обороны Украины, задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 84 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Прокуратурой Винницкой области совместно со следователями территориального отделения ГБР в г. Хмельницком и сотрудниками СБУ в Винницкой области задержано офицера отделения Ужгородского зонального отдела военной службы правопорядка Министерства обороны Украины, по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Так, по версии следствия, он подозревается в вымогательстве 84 тыс. грн неправомерной выгоды у военнослужащего одной из воинских частей Винницкой области за внесение его в список лиц, и дальнейшую отправку в миротворческую миссию ООН в Республике Конго.
"Уголовное правонарушение совершенное военнослужащим квалифицировано по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды - ред.) УК Украины", - отмечается в сообщении.
Также в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения, проводятся все необходимые следственные действия.
Напомним, двух полицейских уличили в вымогательстве взяток за выдачу разрешений на оружие.