Двох поліцейських викрили на вимаганні хабарів за видачу дозволів на зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Затримано двох поліцейський, які підозрюються у тому, що вимагали хабар на загальну суму 750 доларів в обмін на видачу дозвільних документів на зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.
“Викрито в один день одразу 2 інспекторів з контролю обігу зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди на загальну суму 750 доларів США”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за версією слідства, обидва правоохоронці за 350 та 400 доларів погодилися “допомогти” 2 жителям Дніпропетровщини, які не мали права на придбання та зберігання травматичної зброї, отримати такі дозволи.
Вказані особи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.
Опрацьовується версія систематичності вказаних дій, аналізуються вилучені документи, встановлюється причетність інших службових осіб.
Досудове розслідування у кримінальних провадженях триває за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди).
Нагадаємо, патрульного триматимуть під вартою за одержання хабара.