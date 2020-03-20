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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100010 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103208 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105270 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Двух полицейских уличили в вымогательстве взяток за выдачу разрешений на оружие

Двух полицейских уличили в вымогательстве взяток за выдачу разрешений на оружие

Киев  •  УНН

 • 17278 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Задержаны двое полицейский, которые подозреватся в том, что требовали взятку на общую сумму 750 долларов в обмен на выдачу разрешительных документов на оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

"Уличены в один день сразу 2 инспекторов по контролю оборота оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области по подозрению в получении неправомерной выгоды на общую сумму 750 долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по версии следствия, оба правоохранителя за 350 и 400 долларов согласились "помочь" 2 жителям Днепропетровской области, которые не имели права на приобретение и хранение травматического оружия, получить такие разрешения.

Указанные лица задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Прорабатывается версия систематичности указанных действий, анализируются изъятые документы, устанавливается причастность других должностных лиц.

Досудебное расследование по уголовным производствам идет по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Напомним, патрульного будут держать под стражей за получение взятки.

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