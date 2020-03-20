Двух полицейских уличили в вымогательстве взяток за выдачу разрешений на оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Задержаны двое полицейский, которые подозреватся в том, что требовали взятку на общую сумму 750 долларов в обмен на выдачу разрешительных документов на оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.
"Уличены в один день сразу 2 инспекторов по контролю оборота оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области по подозрению в получении неправомерной выгоды на общую сумму 750 долларов США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по версии следствия, оба правоохранителя за 350 и 400 долларов согласились "помочь" 2 жителям Днепропетровской области, которые не имели права на приобретение и хранение травматического оружия, получить такие разрешения.
Указанные лица задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
Прорабатывается версия систематичности указанных действий, анализируются изъятые документы, устанавливается причастность других должностных лиц.
Досудебное расследование по уголовным производствам идет по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды).
Напомним, патрульного будут держать под стражей за получение взятки.