Патрульного на Кіровоградщині відсторонили від посади і триматимуть під вартою через хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Патрульного з Малoвисківськoгo відділу пoліції триматимуть під вартою за одержання хабара з можливістю внесення застави. Про це УНН поінформували в пресслужбі прокуратури області.
Також суд розглянув та задовольнив клопотання прокуратури про відсторонення патрульного від посади на час досудового розслідування.
Поліцейський вимагав та одержав хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності за перевезення вантажів. Правоохоронця затримали під час переслідування. Патрульний намагався втекти на автoмoбілі та пoзбутися отриманого хабара, але його затримали.
Поліцейському повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Буковині викрили на хабарі працівника податкової служби.