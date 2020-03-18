Патрульного в Кировоградской области отстранили от должности и будут содержать под стражей за взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Патрульного из Малoвисковскoгo отдела пoлиции будут содержать под стражей за получение взятки с возможностью внесения залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Также суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении патрульного от должности на время досудебного расследования.
Полицейский требовал и получил взятку за непривлечение к административной ответственности за перевозку грузов. Правоохранителя задержали во время преследования. Патрульный пытался скрыться на автoмoбили и избавиться от полученной взятки, но был задержан.
Полицейскому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Буковине разоблачили на взятке сотрудника налоговой службы.