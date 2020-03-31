Офіцер вимагав у військового хабар за відрядження до миротворчої місії ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Офіцера відділення Ужгородського зонального відділу військової служби правопорядку Міністерства оборони України, затримали за підозрою у вимаганні та одержанні хабаря у розмірі 84 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
“Прокуратурою Вінницької області спільно зі слідчими територіального відділення ДБР у м. Хмельницькому та співробітниками СБУ у Вінницькій області затримано офіцера відділення Ужгородського зонального відділу військової служби правопорядку Міністерства оборони України, за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.
Так, за версією слідства, він підозрюється у вимаганні 84 тис. грн неправомірної вигоди у військовослужбовця однієї із військових частин Вінницької області за внесення його до списку осіб, та подальше відрядження до миротворчої місії ООН в Республіці Конго.
"Кримінальне правопорушення вчинене військовослужбовцем кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди - ред.) КК України",- зазначається в повідомленні.
Також на даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу, проводяться усі необхідні слідчі дії.
Нагадаємо, двох поліцейських викрили на вимаганні хабарів за видачу дозволів на зброю.