Офицер Нацгвардии в Ровно "погорел" на взятке
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Киеве на взятке заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Национальной гвардии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители выяснили, что капитан Нацгвардии требовал 300 долларов у местного жителя за оформление на службу по контракту.
"Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.
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Напомним, на получении взятки взят под стражу помощник судьи Хозяйственного суда Черновицкой области.