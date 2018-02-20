Офіцер Нацгвардії у Рівному “погорів” на хабарі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Рівному на хабарі заступника начальника штабу з комплектування одного із батальйонів Національної гвардії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Спецслужбовці з’ясували, що капітан Нацгвардії вимагав 300 доларів США у місцевого мешканця за оформлення на службу за контрактом.
“Співробітники СБ України затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, на одній із вулиць обласного центру під час отримання всієї суми хабара у гривневому еквіваленті. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають першочергові слідчі дії”, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, за отримання хабара взято під варту помічника судді Господарського суду Чернівецької області.