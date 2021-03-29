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Офис Президента не отдаст поврежденные во время протеста двери на выставку

Офис Президента не отдаст поврежденные во время протеста двери на выставку

Киев  •  УНН

 • 13681 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Офис Президента Украины отказался от предложения художественной галереи продать им свои двери, которые были разрисованы и побиты во время акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко 20 марта. Их отправят на реставрацию с целью экономии средств. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель на своей странице в Instagram, передает УНН.

Цитата:

"Поврежденные двери Офиса Президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", - написала Мендель.

Детали

Она отметила, что за это точно должна быть ответственность.

"Кто пытался поджечь государственный герб Украины на табличке на входе в Офис Президента, ломал двери и окна и рисовал свастику на стене - каждый должен ответить по закону за то, что сделал, в той мере, как сделал", - отметила она.

Что было ранее

Общественная организация "Вещественное доказательство" предложила Офису Президента Украины выкупить у него эти двери, чтобы сделать из них экспонат своей художественной галереи.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло на входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

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Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

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