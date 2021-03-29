Офис Президента не отдаст поврежденные во время протеста двери на выставку

КИЕВ. 29 марта. УНН. Офис Президента Украины отказался от предложения художественной галереи продать им свои двери, которые были разрисованы и побиты во время акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко 20 марта. Их отправят на реставрацию с целью экономии средств. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель на своей странице в Instagram, передает УНН.