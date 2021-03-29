Офіс Президента не віддасть пошкоджені на протесті двері на виставку

КИЇВ. 29 березня. УНН. Офіс Президента України відмовився від пропозиції художньої галереї продати їм свої двері, які були розмальовані та побиті під час акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка 20 березня. Їх відправлять на реставрацію з метою економії коштів. Про це повідомила прессекретар Президента Юлія Мендель на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.