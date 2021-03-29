Офіс Президента не віддасть пошкоджені на протесті двері на виставку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Офіс Президента України відмовився від пропозиції художньої галереї продати їм свої двері, які були розмальовані та побиті під час акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка 20 березня. Їх відправлять на реставрацію з метою економії коштів. Про це повідомила прессекретар Президента Юлія Мендель на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
Цитата:
“Пошкоджені двері Офісу Президента сьогодні відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс Президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму”, — написала Мендель.
Деталі
Вона наголосила, що за це точно має бути відповідальність.
“Хто намагався підпалити державний герб України на табличці на вході в Офіс Президента, ламав двері та вікна і малював свастику на стіні — кожен повинен відповісти за законом за те, що зробив, в тій мірі, як зробив”, — зазначила вона.
Що було раніше
Громадська організація “Речовий доказ” запропонувала Офісу Президента України викупити в нього ці двері, щоб зробити з них експонат своєї художньої галереї.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.