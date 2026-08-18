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Офис президента Литвы поддержал сокращение транзитного времени для граждан РФ до шести часов

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Советник президента Литвы Марюс Чеснулявичюс заявил, что шести часов достаточно для пересечения страны. Предложение предусматривает использование системы распознавания номерных знаков.

Офис президента Литвы поддержал сокращение транзитного времени для граждан РФ до шести часов

Офис президента Литвы поддержал предложение сократить до шести часов разрешённое время транзита через страну для граждан России. Об этом во вторник, 18 августа, заявил советник президента Гитанаса Науседы Марюс Чеснулявичюс в эфире Žinių radijas, пишет УНН.

Детали

По его словам, сокращение срока транзита позволит уменьшить количество возможных нарушений действующих правил.

Причин для возражений действительно нет. Думаю, главное здесь — то, что само предложение делает акцент на ограничении по времени: если сейчас разрешено до 24 часов, то 6 часов уменьшило бы желание разъезжать по Литве

- заявил Чеснулявичюс.

Он подчеркнул, что шести часов достаточно для пересечения территории страны и необходимых коротких остановок.

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Шесть часов — это, безусловно, не посягательство на достоинство путешественников или что-то подобное: за шесть часов действительно можно вдоль и поперёк проехать всю Литву, остановиться на заправке, если нужно, выпить кофе — сделать что угодно — сказал советник.

Предложение относительно новых правил

Депутат Сейма Арвидас Анушаускас зарегистрировал поправки, предусматривающие шестичасовой лимит транзита для граждан России. Для контроля за его соблюдением предлагается использовать систему автоматического распознавания автомобильных номерных знаков.

Анушаускас заявляет, что инициатива не противоречит законодательству ЕС и сохраняет установленный Евросоюзом максимальный 24-часовой срок. Превышение шести часов может допускаться при объективных обстоятельствах, в частности из-за поломки автомобиля, ДТП, очередей на границе или неблагоприятной погоды.

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Степан Гафтко

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