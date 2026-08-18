Офіс президента Литви підтримав скорочення транзиту для громадян рф до шести годин

Офіс президента Литви підтримав пропозицію скоротити до шести годин дозволений час транзиту через країну для громадян росії. Про це у вівторок, 18 серпня, заявив радник президента Гітанаса Науседи Марюс Чеснулявічюс в ефірі Žinių radijas, пише УНН.

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За його словами, скорочення терміну транзиту дозволить зменшити кількість можливих порушень чинних правил.

Причин для заперечень справді немає. Думаю, головне тут - те, що сама пропозиція робить акцент на обмеженні в часі: якщо зараз дозволено до 24 годин, то 6 годин зменшило б бажання роз'їжджати Литвою - заявив Чеснулявічюс.

Він наголосив, що шести годин достатньо для перетину території країни та необхідних коротких зупинок.

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Шість годин - це, безумовно, не посягання на гідність мандрівників чи щось подібне: за шість годин справді можна вздовж і впоперек проїхати всю Литву, зупинитися на заправці, якщо потрібно, випити кави - зробити що завгодно- сказав радник.

Пропозиція щодо нових правил

Депутат Сейму Арвідас Анушаускас зареєстрував поправки, які передбачають шестигодинний ліміт транзиту для громадян Росії. Для контролю за його дотриманням пропонується використовувати систему автоматичного розпізнавання автомобільних номерних знаків.

Анушаускас заявляє, що ініціатива не суперечить законодавству ЄС і зберігає встановлений Євросоюзом максимальний 24-годинний термін. Перевищення шести годин може допускатися за об'єктивних обставин, зокрема через поломку автомобіля, ДТП, черги на кордоні або несприятливу погоду.

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