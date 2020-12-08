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Офис Генпрокурора вызвали в комитет ВР: Венедиктова назвала причины, дела Сытника в списке - нет

Офис Генпрокурора вызвали в комитет ВР: Венедиктова назвала причины, дела Сытника в списке - нет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Антикоррупционный комитет Верховной Рады вызвал на заседание представителей Офиса Генерального прокурора с целью узнать о состоянии важных и резонансных дел, в частности - "Роттердам+". Расследование деятельности главы НАБУ Артема Сытника в списке не называлось. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после того, как в Раде ожидали заслушать на комитете информацию о производстве относительно Сытника, информирует УНН.

"Накануне Международного дня борьбы с коррупцией неожиданно для Офиса ГП, мы получили приглашение на заседание антикоррупционного комитета ВР Украины с целью проинформировать о состоянии важных и резонансных дел. Знаю, что прокуроры готовятся и обязательно ответят на все вопросы депутатов. Хочу поблагодарить членов комитета за проявленную последовательную позицию. Одно из дел - громкое дело Роттердам+. Расследовалось более трех лет - чиновники, бизнесмены и депутаты заплатили высокую цену просто за факт расследования этого дела. Общество ожидает результат. Парламент имеет право знать и соответственно реагировать на результаты важных для общества дел", - отметила Венедиктова.

В то же время, по словам нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, комитет по вопросам антикоррупционной политики решил пригласить представителей Офиса Генерального прокурора, чтобы заслушать информацию о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

При этом, об этом в своей заметке Генпрокурор не сообщала.

Между тем, уже на заседании, глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина заявила, что не приглашали на комитет представителей Офиса Генпрокурора относительно дела "Роттердам+".

Напомним, в декабре прошлого года Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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