Офис Генпрокурора вызвали в комитет ВР: Венедиктова назвала причины, дела Сытника в списке - нет

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Антикоррупционный комитет Верховной Рады вызвал на заседание представителей Офиса Генерального прокурора с целью узнать о состоянии важных и резонансных дел, в частности - "Роттердам+". Расследование деятельности главы НАБУ Артема Сытника в списке не называлось. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после того, как в Раде ожидали заслушать на комитете информацию о производстве относительно Сытника, информирует УНН.