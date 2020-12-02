Провадження щодо Ситника: у комітеті Ради хочуть заслухати представників ОГП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Комітет з питань антикорупційної політики вирішив запросити представників Офісу Генеральної Прокуратури, яких планують заслухати про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це у Telegram-каналі написав член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський, передає УНН.
"Запросити на наступне засідання представників Офісу Генеральної Прокуратури стосовно заслуховування інформації про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника", - сказано у рішенні комітету, яке оприлюднив Бужанський.
Зазначається, що раніше Бужанський з колегами звернувся до комітету щодо питання "можливості подальшого виконання Ситником обовязків директора НАБУ у зв'язку з розслідуванням щодо нього низки кримінальних проваджень".
Нагадаємо, у грудні минулого року Артема Ситника внесли до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.