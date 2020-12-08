Офіс Генпрокурора викликали в комітет ВР: Венедіктова назвала причини, справи Ситника у списку - немає
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Антикорупційний комітет Верховної Ради викликав на засідання представників Офісу Генерального прокурора з метою дізнатися про стан важливих і резонансних справ, зокрема - “Ротердам+”. Розслідування діяльності голови НАБУ Артема Ситника в списку не називалося. Про це на власній сторінці в Facebook повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова після того, як у Раді очікували заслухати на комітеті інформацію щодо провадження стосовно Ситника, інформує УНН.
“Напередодні Міжнародного дня боротьби із корупцією неочікувано для Офісу ГП, ми отримали запрошення на засідання антикорупційного комітету ВР України з метою поінформувати про стан важливих і резонансних справ. Знаю, що прокурори готуються і обов’язково нададуть відповіді на всі питання депутатів. Хочу подякувати членам комітету за проявлену послідовну позицію. Одна із справ - гучна справа Роттердам+. Розслідувалась більше трьох років - чиновники, бізнесмени і депутати заплатили високу ціну просто за факт розслідування цієї справи. Суспільство очікує результат. Парламент має право знати і відповідно реагувати на результати важливих для суспільства справ", - зазначила Венедіктова.
У той же час, за словами нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, комітет з питань антикорупційної політики вирішив запросити представників Офісу Генерального прокурора, щоб заслухати інформацію про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.
Водночас, про це в своєму дописі Генпрокурор не повідомляла.
Тим часом, уже на засіданні, очільниця антикорупційного комітету Анастасія Радіна заявила, що не запрошували на комітет представників Офісу Генпрокурора стосовно справи "Ротердам+".
Нагадаємо, у грудні минулого року Артема Ситника внесли до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.