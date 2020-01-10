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Офис Генпрокурора: разрабатываются изменения штрафов за нарушение пожарной безопасности

Офис Генпрокурора: разрабатываются изменения штрафов за нарушение пожарной безопасности

Киев  •  УНН

 • 12135 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Офис Генерального прокурора будет участвовать в разработке законодательных изменений относительно нарушений норм пожарной безопасности, правительство нарабатывает, в частности, законопроект по пересмотру штрафов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

"Представители Офиса Генерального прокурора будут привлечены к работе над законодательными изменениями относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в учебных заведениях, а также к разработке национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе", - говорится в сообщении.

Также указано, что поскольку пожароопасная ситуация в учебных заведениях всех уровней присуща всем регионам Украины, правительство нарабатывает ряд законопроектов как по пересмотру штрафов, так и по сокращению сроков рассмотрения судебных дел по применению мер реагирования в случае установления нарушения требований пожарной безопасности.

Отмечается, что в 2019 году суд удовлетворил 68 исков прокуратуры о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления по соблюдению пожарной безопасности требованиям исправить нарушения. Всего прокуроры предъявили 79 таких исков.

Напомним, Президент Зеленский поручил усилить борьбу с пожарами в Украине.

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