Офис Генпрокурора: разрабатываются изменения штрафов за нарушение пожарной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Офис Генерального прокурора будет участвовать в разработке законодательных изменений относительно нарушений норм пожарной безопасности, правительство нарабатывает, в частности, законопроект по пересмотру штрафов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.
"Представители Офиса Генерального прокурора будут привлечены к работе над законодательными изменениями относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в учебных заведениях, а также к разработке национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе", - говорится в сообщении.
Также указано, что поскольку пожароопасная ситуация в учебных заведениях всех уровней присуща всем регионам Украины, правительство нарабатывает ряд законопроектов как по пересмотру штрафов, так и по сокращению сроков рассмотрения судебных дел по применению мер реагирования в случае установления нарушения требований пожарной безопасности.
Отмечается, что в 2019 году суд удовлетворил 68 исков прокуратуры о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления по соблюдению пожарной безопасности требованиям исправить нарушения. Всего прокуроры предъявили 79 таких исков.
Напомним, Президент Зеленский поручил усилить борьбу с пожарами в Украине.