Офіс Генпрокурора: розробляються зміни штрафів за порушення пожежної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора братиме участь у розробці законодавчих змін щодо порушень норм пожежної безпеки, уряд напрацьовує, зокрема, законопроект з перегляду штрафів. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.
"Представники Офісу Генерального прокурора будуть долучені до роботи над законодавчими змінами щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, зокрема у закладах освіти, а також до розробки національної стратегії з розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що оскільки пожежонебезпечна ситуація у закладах освіти всіх рівнів притаманна всім регіонам України, уряд напрацьовує низку законопроектів як з перегляду штрафів, так і зі скорочення строків розгляду судових справ щодо застосування заходів реагування у разі встановлення порушення вимог пожежної безпеки.
Зазначається, що у 2019 році суд задовольнив 68 позовів прокуратури про визнання протиправною бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з дотримання пожежної безпеки з вимогами виправити порушення. Всього прокурори пред’явили 79 таких позовів.
Нагадаємо, Президент Зеленський доручив посилити боротьбу з пожежами в Україні.