Офис Генпрокурора начал уголовное производство из-за незаконного строительства в Пуще-Водице

“Офис Генерального прокурора начал уголовные производства в связи с незаконным строительством жилого квартала по улице Квитки Цисык в Пуще-Водице в г. Киеве по фактам незаконной порубки деревьев, повреждение объектов культурного наследия и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 3 ст. 246, ч. 5 ст. 298 и ч. 2 ст. 364 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица ХК “Киевгорстрой”, при содействии отдельных должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции и Киевской городской государственной администрации осуществляют незаконное строительство в Пуще-Водице.

“Участок площадью 0,69 гектара холдинговой компании было предоставлено в июле 2017 года в аренду на 15 лет для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Впрочем, пока на ней осуществляется строительство жилого комплекса, квартиры которого уже выставлены на продажу. Для их возведения было незаконно вырублено 214 деревьев. При этом, решение Киевсовета позволяло вырубку только одного дерева”, — говорится в сообщении.

По словам Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, прокуратура должна была отреагировать на эту незаконную застройку, чтобы добиваться ее прекращения и привлечения к ответственности всех причастных.

“Мы также должны выяснить на основании чего предоставлялась участок и разрешения на это строительство и обеспечить возмещение всех убытков”, — заявила Венедиктова.

Напомним, в Киеве задержали восемь человек, которые незаконно спиливали деревья в ландшафтном заказнике Пуща-Водица.