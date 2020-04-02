Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження через незаконне будівництво у Пущі-Водиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом незаконного будівництва житлового кварталу у Пущі-Водиці і пошкодження культурної спадщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОГП.
“Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальні провадження у зв’язку із незаконним будівництвом житлового кварталу по вулиці Квітки Цісик у Пущі-Водиці в м. Києві за фактами незаконної порубки дерев, пошкодження об’єктів культурної спадщини та зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 246, ч. 5 ст. 298 та ч. 2 ст. 364 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що посадові особи ХК “Київміськбуд”, за сприяння окремих посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції та Київської міської державної адміністрації здійснюють незаконне будівництво у Пущі-Водиці.
“Ділянку площею 0,69 гектара холдинговій компанії було надано у липні 2017 року в оренду на 15 років для будівництва рекреаційно-оздоровчого комплексу. Втім наразі на ній здійснюється будівництво житлового комплексу, квартири якого вже виставлені на продаж. Для їх зведення було незаконно вирубано 214 дерев. При цьому, рішення Київради дозволяло вирубку лише одного дерева”, — йдеться у повідомленні.
За словами Генерального прокурора Ірини Венедіктової, прокуратура мусила відреагувати на цю незаконну забудову, щоб добиватися її припинення та притягнення до відповідальності всіх причетних.
“Ми також маємо з’ясувати на підставі чого надавалась ділянка та дозволи на це будівництво і забезпечити відшкодування всіх збитків”, — заявила Венедіктова.
Нагадаємо, у Києві затримали вісьмох осіб, які незаконно спилювали дерева у ландшафтному заказнику Пуща-Водиця.