ОЭСР спрогнозировала замедление роста мировой экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Мировая экономика замедляется, основные риски сохраняются, а экономический рост в Европе значительно слабее, чем ожидалось. Об этом говорится в последнем промежуточном экономическом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития, передаёт УНН.
По прогнозам ОЭСР, мировая экономика вырастет на 3,3% в 2019 году и на 3,4% в 2020 году. Перспективы и прогнозы охватывают все страны G20, отмечают в организации.
Изменения в сторону понижения по сравнению с предыдущим прогнозом развития экономики в ноябре 2018 года особенно важны для зоны евро, особенно для Германии и Италии, а также для Великобритании, Канады и Турции.
Прогноз для еврозоны на 2019 год был ухудшен сразу на 0,8%, до 1%. В 2020 году ожидается повышение на 1,2%.
Рост ВВП в Германии может замедлиться вдвое, с 1,4% в 2018 году до 0,7% в текущем году. Во Франции прогноз темпов роста на 2019 год ухудшился на 0,3%, до 1,3%.
Экономика Итали, согласно отчёту, сократится на 0,2% в 2019 году – прогноз ухудшился на 1,1%. В Великобритании экономика вырастет на 0,8% в текущем году вместо 1,4%, согласно прогнозам.
Для США прогноз на текущий год – снижение замедление с 2,7% до 2,6%. В Китае ожидается рост ВВП на 6,2% в 2019 году. Рост экономики России ожидают на уровне 1,4%.
"Глобальная экономика сталкивается со все более серьезными препятствиями. Более резкое замедление в любом из основных регионов может сорвать деятельность во всем мире, особенно если она распространится на финансовые рынки. Правительствам следует активизировать многосторонний диалог, чтобы ограничить риски и координировать политические действия, чтобы избежать дальнейшего спада", - сказала по итогам отчёта главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.
Как сообщал УНН, правительство Украины ставит целью достичь 5% роста ВВП.