ОЕСР спрогнозувала уповільнення росту світової економіки

За прогнозами ОЕСР, світова економіка зросте на 3,3% в 2019 році і на 3,4% в 2020 році. Перспективи і прогнози охоплюють всі країни G20, відзначають в організації.

Зміни в бік зниження в порівнянні з попереднім прогнозом розвитку економіки в листопаді 2018 року найбільш важливі для зони євро, особливо для Німеччини та Італії, а також для Великобританії, Канади та Туреччини.

Прогноз для єврозони на 2019 рік був погіршений відразу на 0,8%, до 1%. У 2020 році очікується підвищення на 1,2%. Зростання ВВП в Німеччині може сповільнитися вдвічі, з 1,4% в 2018 році до 0,7% в поточному році.

У Франції прогноз темпів зростання на 2019 рік погіршився на 0,3%, до 1,3%. Економіка Італі, згідно зі звітом, скоротиться на 0,2% в 2019 році - прогноз погіршився на 1,1%.

У Великобританії економіка виросте на 0,8% в поточному році замість 1,4%, згідно з прогнозами.

Для США прогноз на поточний рік - зниження уповільнення з 2,7% до 2,6%. У Китаї очікується зростання ВВП на 6,2% в 2019 році. Зростання економіки Росії очікують на рівні 1,4%.

"Глобальна економіка стикається зі все більш серйозними перешкодами. Більш різке уповільнення в будь-якому з основних регіонів може зірвати діяльність у всьому світі, особливо якщо вона пошириться на фінансові ринки. Урядам слід активізувати багатосторонній діалог, щоб обмежити ризики і координувати політичні дії, щоб уникнути подальшого спаду", - сказала за підсумками звіту головний економіст ОЕСР Лоуренс Бун.

Як повідомляв УНН, уряд України ставить за мету досягти 5% зростання ВВП.