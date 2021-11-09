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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одре Азуле переизбрана на второй срок председателем ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 19347 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Одре Азуле была избрана на второй четырехлетний срок председателем культурного агентства ООН в ходе 41-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО подавляющим большинством голосов, информирует УНН.

Одре Азуле переизбрана на второй срок председателем ЮНЕСКО

Детали

Кандидатура Азуле, впервые избранной председателем организации в октябре 2017 года, была единственной. Из 169 участников голосования ее поддержали 155. Срок действия нового мандата генерального директора начнется в январе 2022 года.

ЮНЕСКО, основанное для защиты общего культурного наследия человечества, наиболее известно тем, что охраняет объекты археологии и наследия, от Галапагосских островов до гробниц Тимбукту.

Справка

Одре Азуле училась в университете Париж-Дофин, Институте политических исследований в Париже, в Национальной школе администрации, а также в университете Ланкастера (Великобритания). В 2000 году заняла должность помощника, затем руководителя отдела аудиовизуального сектора в Управлении развития средств массовой информации при Министерстве культуры Франции. В течение пяти лет она работала в Национальном центре кинематографии и анимации.

В 2014 году Азуле стала советником президента Франции Франсуа Олланда по культуре и коммуникациям. С февраля 2016 года по май 2017 года была министром культуры и массовых коммуникаций.

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО ныне объединяет 193 государства и одиннадцать ассоциированных членов - территорий, которые не несут ответственности за внешнюю политику. ЮНЕСКО играет роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникаций.

Рабочими языками организации являются английский, французский, русский, китайский, испанский и арабский.

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