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Одре Азуле переобрано на другий термін головою ЮНЕСКО

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Одре Азуле була обрана на другий чотирирічний термін головою культурного агентства ООН в ході 41-ї сесії Генеральної асамблеї ЮНЕСКО переважною більшістю голосів, інформує УНН.

Одре Азуле переобрано на другий термін головою ЮНЕСКО

Деталі

Кандидатура Азуле, вперше обраної головою організації у жовтні 2017 року, була єдиною. Зі 169 учасників голосування її підтримали 155. Термін дії нового мандата генерального директора розпочнеться у січні 2022 року.

ЮНЕСКО, засноване для захисту загальної культурної спадщини людства, найбільш відоме тим, що охороняє об’єкти археології та спадщини, від Галапагоських островів до гробниць Тімбукту.

Довідка

Одре Азуле навчалася в університеті Париж-Дофін, Інституті політичних досліджень у Парижі, Національній школі адміністрації, а також у університеті Ланкастера (Велика Британія). 2000 року обійняла посаду помічника, потім керівника відділу аудіовізуального сектора в Управлінні розвитку засобів масової інформації при Міністерстві культури Франції. Протягом п'яти років вона працювала у Національному центрі кінематографії та анімації.

У 2014 році Азуле стала радником президента Франції Франсуа Олланда з культури та комунікацій. З лютого 2016 року до травня 2017 року була міністром культури та масових комунікацій.

Створена невдовзі після закінчення Другої світової війни ЮНЕСКО нині об'єднує 193 держави та одинадцять асоційованих членів - територій, які не несуть відповідальності за зовнішню політику. ЮНЕСКО грає роль головного зберігача світової культурної спадщини. Її програми спрямовані на розвиток освіти, природничих та гуманітарних наук, культури, комунікацій.

Робочими мовами організації є англійська, французька, російська, китайська, іспанська та арабська.

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