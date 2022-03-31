Одну из улиц польского Гданьска переименуют в честь Мариуполя

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив
11:17 • 1910 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 38331 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 141626 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 84001 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 117017 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 151244 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 161265 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 355831 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139142 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125218 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
51%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 65628 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 75338 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 75135 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 65096 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 62286 просмотра
публикации

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 1918 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 141631 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 355834 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 356081 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 433286 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 19610 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 25409 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 98874 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 131060 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 150187 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Одну из улиц польского Гданьска переименуют в честь Мариуполя

Киев • УНН

 • 106996 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В польском Гданьске одну из улиц переименуют в честь города-героя Мариуполь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Одну из улиц польского Гданьска переименуют в честь Мариуполя

Детали

Назвать одну из улиц Гданьска в честь украинского города-героя предложил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на XLVIII сессии Совета Гданьска.

"9 марта две мощные российские бомбы уничтожают детскую больницу, роддом. 17 раненых женщин, 3 погибших, среди них еще совсем маленький ребенок - девочка. 16 марта российская авиабомба уничтожает драматический театр в сердце Мариуполя, где на то время от обстрелов прятались более 900 мирных жителей города, в основном женщины и дети. Оккупантов не остановил тот факт, что возле драматического театра была надпись большими буквами "Дети". В результате обстрела оборвалась жизнь более 300 мариупольцев", - рассказал Вадим Бойченко.

Мэр поблагодарил за военную поддержку и гуманитарную помощь со стороны польского правительства. Вадим Бойченко пообещал, что после окончания войны в отстроенном Мариуполе появится улица в честь Гданьска. Кроме того, городской голова призвал международных партнеров о помощи в немедленной полной эвакуации жителей Мариуполя, а также об усилении помощи со стороны европейских государств.

В свою очередь глава польского города Александра Дулькевич подчеркнула, что жители Гданьска с восторгом говорили, что Мариуполь стал примером развития, продвижения демократии и привлечения инвестиций.

"Когда я говорю с вашими сотрудниками и спрашиваю, что бы мы могли сделать, то слышу один ответ – помогите нам организовать гуманитарные коридоры и спасти людей от геноцида. И как партнерский город, город-побратим, город солидарности мы остаемся верны нашим принципам. Вчера в Брюсселе на заседании Европейского совета регионов мы приняли жесткое, однозначное решение - не только помогать гуманитарно беженцам, но и документировать все факты преступлений против человечества, которые происходят сегодня в Украине. Самое важное – остановить как можно быстрее войну и прекратить позорную торговлю с россией сырьем – нефтью и газом", - подчеркнула Александра Дулькевич.

Мэр Гданьска добавила, что после войны будут помогать в восстановлении Мариуполя, ведь сегодня украинцы стоят на защите общих европейских ценностей.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины призвало мир изменить адреса посольств и консульств россии на улицу Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.23
Bitcoin
$77,479.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.11
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,485.61