Одну из улиц польского Гданьска переименуют в честь Мариуполя

Детали

Назвать одну из улиц Гданьска в честь украинского города-героя предложил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на XLVIII сессии Совета Гданьска.

"9 марта две мощные российские бомбы уничтожают детскую больницу, роддом. 17 раненых женщин, 3 погибших, среди них еще совсем маленький ребенок - девочка. 16 марта российская авиабомба уничтожает драматический театр в сердце Мариуполя, где на то время от обстрелов прятались более 900 мирных жителей города, в основном женщины и дети. Оккупантов не остановил тот факт, что возле драматического театра была надпись большими буквами "Дети". В результате обстрела оборвалась жизнь более 300 мариупольцев", - рассказал Вадим Бойченко.

Мэр поблагодарил за военную поддержку и гуманитарную помощь со стороны польского правительства. Вадим Бойченко пообещал, что после окончания войны в отстроенном Мариуполе появится улица в честь Гданьска. Кроме того, городской голова призвал международных партнеров о помощи в немедленной полной эвакуации жителей Мариуполя, а также об усилении помощи со стороны европейских государств.

В свою очередь глава польского города Александра Дулькевич подчеркнула, что жители Гданьска с восторгом говорили, что Мариуполь стал примером развития, продвижения демократии и привлечения инвестиций.

"Когда я говорю с вашими сотрудниками и спрашиваю, что бы мы могли сделать, то слышу один ответ – помогите нам организовать гуманитарные коридоры и спасти людей от геноцида. И как партнерский город, город-побратим, город солидарности мы остаемся верны нашим принципам. Вчера в Брюсселе на заседании Европейского совета регионов мы приняли жесткое, однозначное решение - не только помогать гуманитарно беженцам, но и документировать все факты преступлений против человечества, которые происходят сегодня в Украине. Самое важное – остановить как можно быстрее войну и прекратить позорную торговлю с россией сырьем – нефтью и газом", - подчеркнула Александра Дулькевич.

Мэр Гданьска добавила, что после войны будут помогать в восстановлении Мариуполя, ведь сегодня украинцы стоят на защите общих европейских ценностей.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины призвало мир изменить адреса посольств и консульств россии на улицу Украины.