Вулиця України: МЗС закликало світ змінити адреси посольств рф
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало світ змінити адреси посольств і консульств росії на вулицю України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку відомства.
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Сьогодні, 28 березня, у 53 містах 34 країн світу стартувала кампанія Ukraine Street, яка закликає місцевих жителів підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами росії на вулиці України.
“Розмістити російські посольства по всьому світу на вулицях України – це також частина наших зусиль з ізолювання росії та депутинізації світу. Росіянам доведеться буквально читати назву "Україна" скрізь і завжди. Щоденне нагадування про те, що Україна – суверенна держава, яка переможе і існуватиме завжди, як би росія не намагалася заперечити наше право на існування”, — зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.
На спеціальному сайті зібрано посилання на петиції щодо перейменування вулиць, де розташовані посольства і консульства держави-агресора в усіх зазначених містах. Кожен українець може допомогти проекту, якщо запросить своїх рідних і друзів за кордоном підписувати петицію для того міста і країни, де вони перебувають.
Долучитися до кампанії жителі інших країн можуть у такий спосіб:
Нагадаємо
Вулицю у Празі, на якій розташоване посольство росії у Чехії, перейменують на вулицю Українських Героїв.