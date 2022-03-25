Там, де посольство рф: у Празі з'явиться вулиця Українських Героїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вулицю у Празі, на якій розташоване посольство росії у Чехії, буде перейменовано на вулицю Українських Героїв. Про це у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує УНН.
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"Міська рада Праги прийняла рішення про перейменування вулиці, на якій знаходиться посольство росії, на вулицю Українських Героїв. Крім того, міст на цій вулиці буде названо на честь героя України Віталія Скакуна, який 24 лютого ціною свого життя підірвав міст у Генічеську, щоб стримати наступ російських окупантів. Слава Україні!" — написав Перебийніс.
Нагадаємо
У столиці Литви Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство російської федерації, також назвуть на честь героїв України.