Там, где посольство рф: в Праге появится улица Украинских Героев

Цитата

"Городской совет Праги принял решение о переименовании улицы, на которой находится посольство россии, на улицу Украинских Героев. Кроме того, мост на этой улице будет назван на честь героя Украины Виталия Скакуна, который 24 февраля ценой своей жизни взорвал мост в Геническе, чтобы сдержать наступление российских оккупантов. Слава Украине!" - написал Перебыйнис.

Напомним

В столице Литвы Вильнюсе улицу, где расположено посольство российской федерации, также назовут в честь героев Украины.