Улица Украины: МИД призвало мир изменить адреса посольств рф

Детали

Сегодня, 28 марта, в 53 городах 34 стран мира стартовала кампания Ukraine Street, которая призывает местных жителей поддержать переименование улиц с посольствами и консульствами россии на улицы Украины.

“Разместить российские посольства по всему миру на улицах Украины - это также часть наших усилий по изолированию россии и депутинизации мира. Россиянам придется буквально читать название "Украина" везде и всегда. Ежедневное напоминание о том, что Украина - суверенное государство, которое победит и будет существовать всегда, как бы россия не пыталась отрицать наше право на существование”, — отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

На специальном сайте собраны ссылки на петиции о переименовании улиц, где расположены посольства и консульства государства-агрессора во всех указанных городах. Каждый украинец может помочь проекту, если пригласит своих родных и друзей за рубежом подписывать петицию для того города и страны, где они находятся.

Приобщиться к кампании жители других стран могут таким образом:

Найти на сайте uastreet.world ссылки на существующую петицию для своего города и подписать ее. Или сообщить организаторам о необходимости создать новую петицию, если города нет в перечне;

Поделиться петицией с друзьями и местным сообществом;

Обратиться непосредственно к своему муниципалитету и местным депутатам с просьбой переименовать улицу.

Напомним

Улицу в Праге, на которой расположено посольство россии в Чехии, переименуют на улицу Украинских Героев.