Улица Украины: МИД призвало мир изменить адреса посольств рф
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало мир изменить адреса посольств и консульств россии на улицу Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.
Детали
Сегодня, 28 марта, в 53 городах 34 стран мира стартовала кампания Ukraine Street, которая призывает местных жителей поддержать переименование улиц с посольствами и консульствами россии на улицы Украины.
“Разместить российские посольства по всему миру на улицах Украины - это также часть наших усилий по изолированию россии и депутинизации мира. Россиянам придется буквально читать название "Украина" везде и всегда. Ежедневное напоминание о том, что Украина - суверенное государство, которое победит и будет существовать всегда, как бы россия не пыталась отрицать наше право на существование”, — отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.
На специальном сайте собраны ссылки на петиции о переименовании улиц, где расположены посольства и консульства государства-агрессора во всех указанных городах. Каждый украинец может помочь проекту, если пригласит своих родных и друзей за рубежом подписывать петицию для того города и страны, где они находятся.
Приобщиться к кампании жители других стран могут таким образом:
Напомним
Улицу в Праге, на которой расположено посольство россии в Чехии, переименуют на улицу Украинских Героев.