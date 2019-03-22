Годовалый мальчик в Киеве провалился в открытый люк
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Годовалый мальчик в столице провалился в канализационный колодец. Об этом УНН сообщили медики.
"Инцидент произошел 20 марта. Мальчик был доставлен в Охматдет", - сообщили медики.
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Как стало известно УНН, ребенок провалился в открытый канализационный колодец в Подольском районе. По прибытию медики оказали мальчику помощь и поставили диагноз - политравма.
Напомним, в Полтаве на ребенка упала ледяная глыба.