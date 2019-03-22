Однорічний хлопчик у Києві провалився у відкритий люк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Однорічний хлопчик у столиці провалився у каналізаційний колодязь. Про це УНН повідомили медики.
"Інцидент стався 20 березня. Хлопчик був доставлений в Охматдит", - повідомили медики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Торік в ДТП на київських дорогах загинуло 3 дитини
Як стало відомо УНН, дитина провалилась у відкритий каналізаційний колодязь у Подільському районі. По прибуттю медики надали хлопчику допомогу і поставили діагноз - політравма.
Нагадаємо, у Полтаві на дитину впала льодяна брила.